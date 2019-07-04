Прокуратура проводит проверку по факту задержки рейса Екатеринбург — Сургут

Транспортная прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту задержки рейса Екатеринбург — Сургут на девять с половиной часов, сообщает kp.ru.

«Рейс UT-112 авиакомпании Utair по расписанию должен был вылететь 3 июля в 21:05. Фактически пассажиры отправились в пункт назначения в 07:27 уже 4 числа», — заявили в ведомстве.

Всё это время пассажиры находились в аэропорту Кольцово. Рейс ждали 56 человек.

Ранее заслуженный пилот России Юрий Сытник в беседе с Nation News прокомментировал действия пассажиров, задержавших вылет чартерного рейса из Новосибирска в Паттайю.