В столичном метро запустили поезд в честь МЦД

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В Московском метрополитене запустили тематический поезд в честь Московских центральных диаметров (МЦД).
В столичном метро запустили поезд в честь МЦД
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу метро.

В составе пять сдвоенных вагонов, оформленных в цвет каждого из пяти диаметров. Пассажиры могут узнать о протяжённости линий и числе станций, времени в пути и способах оплаты.

Как заявил первый заместитель главы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Гамид Булатов, поезд будет курсировать в течение года.

Ранее НСН сообщала, что столичный метрополитен выпустил 40 тыс. карт «Тройка» в честь новых станций Сокольнической линии.

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