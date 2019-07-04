Московские электробусы перевезли более 6 млн пассажиров с сентября 2018 года

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Московские электробусы перевезли более шести миллионов пассажиров с сентября 2018 года. Об этом сообщает «Москва 24».
Московские электробусы перевезли более 6 млн пассажиров с сентября 2018 года
  • © Агентство городских новостей «Москва»

Всего в столице курсируют около 120 таких транспортных средств. Для них установлены 63 зарядные станции.

Как заявил глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов, ежедневный пассажиропоток электробусов вырос за последний месяц на 20 тыс. человек.

«Если в мае ими пользовались около 50 тыс. горожан в день, то в июне — уже 70 тыс. Новый вид общественного транспорта постоянно выходит на новые столичные маршруты», — цитирует Ликсутова портал мэра и правительства.

В декабре портал Newinform сообщал, что в Москве запустили четыре электробуса на маршруте №76.

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