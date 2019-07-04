Соседи рассказали о семье ребёнка, погибшего в Москве из-за упавшего дерева

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Соседи рассказали о семье мальчика, погибшего в Москве из-за упавшего дерева. Об этом сообщает телеканал «360».
Соседи рассказали о семье ребёнка, погибшего в Москве из-за упавшего дерева
  • РИА Новости

Утверждается, что брат-близнец находился на площадке и не пострадал.

По имеющимся данным, мать сейчас дома, её поддерживает бабушка. Отец находится в настоящее время в Воронеже.

«Я видел бабушку, она дома находится с психологами», — заявил друг семьи.

Со своей стороны, жительница одного из домов сообщила, что деревья были старыми и сухими, а горожане давно опасались, что какое-нибудь из них упадёт.

Она добавила, что брат был в стороне от падавшего дерева.

Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после гибели ребёнка.

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