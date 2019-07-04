Соседи рассказали о семье ребёнка, погибшего в Москве из-за упавшего дерева
- РИА Новости
Утверждается, что брат-близнец находился на площадке и не пострадал.
По имеющимся данным, мать сейчас дома, её поддерживает бабушка. Отец находится в настоящее время в Воронеже.
«Я видел бабушку, она дома находится с психологами», — заявил друг семьи.
Со своей стороны, жительница одного из домов сообщила, что деревья были старыми и сухими, а горожане давно опасались, что какое-нибудь из них упадёт.
Она добавила, что брат был в стороне от падавшего дерева.
Ранее сообщалось, что СК возбудил дело после гибели ребёнка.