Минздрав назвал целесообразным выбор самолёта Falcon 7X

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В Министерстве здравоохранения России заявили, что французский самолёт Falcon 7X по техническим характеристикам подходит для санитарной авиации.
Минздрав назвал целесообразным выбор самолёта Falcon 7X
  • © Сергей Мамонтов
  • РИА Новости

В заявлении ведомства отмечается, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) обратилось к Минздраву с предложением высказаться в поддержку инициативы приобрести новый самолёт, который подходит для санитарно-авиационной эвакуации.

При этом уточняется, что находящийся в распоряжении агентства Ан-74 в настоящее время законсервирован «из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства».

«С учётом потребностей агентства, когда необходима не массовая эвакуация больных, а чаще всего индивидуальная, ФМБА считает приобретение самолёта именно этой модели наиболее целесообразным», — приводит РИА Новости сообщение министерства.

Ранее РБК передавало, что глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова обратилась в кабмин с просьбой закупить для ФМБА Falcon 7X.

По данным издания, выбор стоял между Sukhoi Superjet 100 и Falcon 7X.

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