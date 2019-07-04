Минздрав назвал целесообразным выбор самолёта Falcon 7X
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- РИА Новости
В заявлении ведомства отмечается, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) обратилось к Минздраву с предложением высказаться в поддержку инициативы приобрести новый самолёт, который подходит для санитарно-авиационной эвакуации.
При этом уточняется, что находящийся в распоряжении агентства Ан-74 в настоящее время законсервирован «из-за окончания ресурсных возможностей двигателей украинского производства».
«С учётом потребностей агентства, когда необходима не массовая эвакуация больных, а чаще всего индивидуальная, ФМБА считает приобретение самолёта именно этой модели наиболее целесообразным», — приводит РИА Новости сообщение министерства.
Ранее РБК передавало, что глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова обратилась в кабмин с просьбой закупить для ФМБА Falcon 7X.
По данным издания, выбор стоял между Sukhoi Superjet 100 и Falcon 7X.