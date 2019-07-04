Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН

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Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда.

К участию в деле в качестве третьего лица также привлечена Марина Топаз, которая является вдовой одного из основателей КВН Сергея Муратова.

Ожидается, что иск будет рассмотрен 19 августа.

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