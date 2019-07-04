Компанию Маслякова могут лишить права на бренд КВН
Компания «Группа 7» обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить право на товарный знак КВН телевизионного творческого объединения «АМИК», гендиректором которого является Александр Масляков.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные картотеки суда.
К участию в деле в качестве третьего лица также привлечена Марина Топаз, которая является вдовой одного из основателей КВН Сергея Муратова.
Ожидается, что иск будет рассмотрен 19 августа.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен