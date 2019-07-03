Эксперт прокомментировал работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата»

Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата».

«Это универсальная боевая платформа с открытой архитектурой, обеспечивающая огромный простор для инженерной и конструкторской мысли. На базе «Арматы» уже сейчас проектируются десятки типов боевых и вспомогательных машин — от командных до ремонтных», — заявил он.

По его словам, у платформы огромный модернизационный потенциал.

Как добавил Коновалов, интерес к предложениям машин на базе «Арматы» в мире не спадёт ещё долго.

Ранее на предприятии «Уралвагонзавод» завершили работы по модернизации пушки для танка Т-14.

Военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».