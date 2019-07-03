Эксперт прокомментировал работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата»
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- РИА Новости
«Это универсальная боевая платформа с открытой архитектурой, обеспечивающая огромный простор для инженерной и конструкторской мысли. На базе «Арматы» уже сейчас проектируются десятки типов боевых и вспомогательных машин — от командных до ремонтных», — заявил он.
По его словам, у платформы огромный модернизационный потенциал.
Как добавил Коновалов, интерес к предложениям машин на базе «Арматы» в мире не спадёт ещё долго.
Ранее на предприятии «Уралвагонзавод» завершили работы по модернизации пушки для танка Т-14.
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