Эксперт прокомментировал работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата»

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Военный эксперт Иван Коновалов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата».
Эксперт прокомментировал работы по модернизации пушки для танка Т-14 «Армата»
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Это универсальная боевая платформа с открытой архитектурой, обеспечивающая огромный простор для инженерной и конструкторской мысли. На базе «Арматы» уже сейчас проектируются десятки типов боевых и вспомогательных машин — от командных до ремонтных», — заявил он.

По его словам, у платформы огромный модернизационный потенциал.

Как добавил Коновалов, интерес к предложениям машин на базе «Арматы» в мире не спадёт ещё долго.

Ранее на предприятии «Уралвагонзавод» завершили работы по модернизации пушки для танка Т-14.

Военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

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