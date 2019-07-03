Экскурсионным автобусам разрешили бесплатную парковку на автостоянке Петергофа
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- РИА Новости
Соответствующее поручение врио Санкт-Петербурга Александра Беглова приведено в исполнение.
Ранее Беглов заявил на совещании в Смольном, что создание удобных автостоянок — значимая деталь в развитии туризма. По его словам, за 2018 год приток гостей города превысил 8 млн.
«Мы планируем увеличить их количество до 12 млн в год», — сказал он.
Сайт «Москва 24» сообщал, что в Москве до конца лета появится ещё 20 парковочных мест для туристических автобусов.