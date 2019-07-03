Глава ГИБДД прокомментировал ДТП с участием четырёх машин на Кутузовском проспекте

Глава ГИБДД России Михаил Черников, комментируя в ходе пресс-конференции в МВД аварию 2 июля на Кутузовском проспекте, рассказал о планах по разделению потоков на данной трассе.

«Эти вопросы, конечно, будут обсуждаться и в рамках разделения транспортных потоков в комплексе, не только на Кутузовском проспекте, а вообще в целом по субъектам, в частности в городе Москва», — заявил Черников, отвечая на вопрос RT.

По его словам, в Московской области удалось вдвое снизить аварийность за счёт применения тросовых ограждений.

«Я думаю, выработаем систему не только по Кутузовскому проспекту, а в целом по нашим дорогам, где высокая скорость и где необходимо, конечно же, эти потоки разделять»,— добавил он.

Черников добавил, что среди основных причин аварий — выезд на встречную полосу из-за неопытности водителей, употребление водителями алкоголя и наркотических веществ, превышение скоростных режимов.

2 июля на Кутузовском проспекте в Москве произошло ДТП с участием четырёх автомобилей. В результате аварии два человека погибли.