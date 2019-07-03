Эксперт, комментируя транзакции с кошелька в поддержку Навального, допустил использование биткоин-миксеров

Член экспертного совета Государственной думы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков, комментируя в разговоре с RT анализ транзакций с биткоин-кошелька, созданного для сбора средств на избирательную кампанию Алексея Навального, заявил, что, возможно, речь может идти об использование так называемых биткоин-миксеров — сервисов, которые перемешивают в едином пуле сотни или десятки транзакций из разных кошельков.

«Это делается для того, чтобы скрыть от общественности (или правоохранителей) дальнейший путь денег. Владелец «миксера» берёт свою комиссию и после перемешивания направляет деньги на скрытый, непубличный кошелёк заказчика. Такими услугами часто пользуется криминалитет», — объяснил Поярков.

Ранее сообщалось, что журналист Сергей Соколов, главный редактор Агентства федеральных расследований, обратился в Следственный комитет с заявлением, в котором просит провести проверку в отношении Алексея Навального (копия документа есть у RT).

Подробнее — в материале RT.