Эксперт, комментируя транзакции с кошелька в поддержку Навального, допустил использование биткоин-миксеров
- ©Klaus Ohlenschläger
- globallookpress.com
«Это делается для того, чтобы скрыть от общественности (или правоохранителей) дальнейший путь денег. Владелец «миксера» берёт свою комиссию и после перемешивания направляет деньги на скрытый, непубличный кошелёк заказчика. Такими услугами часто пользуется криминалитет», — объяснил Поярков.
Ранее сообщалось, что журналист Сергей Соколов, главный редактор Агентства федеральных расследований, обратился в Следственный комитет с заявлением, в котором просит провести проверку в отношении Алексея Навального (копия документа есть у RT).
Подробнее — в материале RT.