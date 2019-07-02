Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега

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Московский областной суд приговорил к 20 годам колонии особого режима Хазратхона Додохонова — единственного выжившего из пятерых членов «банды ГТА», совершивших попытку побега из-под стражи и устроивших перестрелку в суде.
Суд приговорил к 20 годам колонии члена «банды ГТА» за попытку побега
  • РИА Новости

Как передаёт ТАСС, назначенное наказание сложили с предыдущим, и окончательно Додохонов вновь был приговорён к пожизненному заключению.

Суд не стал применять дополнительное наказание в виде штрафа и удовлетворил иск о возмещении морального вреда на сумму 500
тыс. рублей.

1 августа 2017 года Додохонов вместе с другими участниками банды напали в Мособлсуде на конвоировавших их сотрудников полиции.

В ходе перестрелки четверо из пятерых нападавших получили смертельные ранения, Додохонова госпитализировали. Также были ранены сотрудник Росгвардии и двое полицейских.

9 августа 2018 года суд по делу самой «банды ГТА» приговорил к пожизненному сроку Хазратхона Додохонова, Шерджона Кодирова, Анвара Улугмурадова и Умара Хасанова. Зафарджон Гулямов получил 20 лет колонии. 

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