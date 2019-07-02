В Симферополе благоустроят территорию соборной мечети

В Симферополе строители соборной мечети приступили к работам по благоустройству территории.

Об этом сообщает «Крыминформ», ссылаясь на депутата Госдумы от Крыма Руслана Бальбека.

«В административном здании на 80% завершены фасадные работы. Строители приступили к благоустройству территории — проводится разбивка клумб, на следующей неделе заработает фонтан», — рассказал он.

По его словам, начался монтаж свинцового покрытия на куполе мечети. В здании продолжается работа по черновой внутренней отделке. Готовы внешние окна, а осенью их украсят витражами.

Ранее газета «Известия» информировала, что делегация из Турции может посетить открытие мечети в Крыму.

Крупнейшую мечеть в Симферополе начали строить 25 сентября 2015 года.