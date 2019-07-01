Эксперты назвали самые доступные автомобили в России

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Эксперты назвали самые доступные легковые автомобили на российском рынке, сообщает Nation News со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
Эксперты назвали самые доступные автомобили в России
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Лидером списка стала Lada Granta со средневзвешенной ценой 522,9 тыс. рублей и объёмом продаж почти 52,4 тыс. экземпляров.

На втором месте — Datsun on-DO (529,9 тыс. рублей), на третьем — Lada 4x4 (563,8 тыс. рублей).

Далее следуют Datsun mi-DO, Renault Sandero, Renault Logan, Lada Largus, Lifan Solano, Lifan X50 и УАЗ «Хантер».

Учитывались объёмы продаж за пять месяцев 2019 года и цены по каждой модификации, говорится на сайте «Автостата».

Эксперты также подсчитали, что Mitsubishi Pajero Sport возглавляет топ-10 дизельных автомобилей на отечественном рынке. Второе место досталось Toyota Land Cruiser Prado, передаёт ФАН. В тройку лидеров также попал Renault Duster.

Ранее сообщалось, что продажи люксовых автомобилей в России выросли на 2,8% в январе — мае.

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