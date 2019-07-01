Эксперты назвали самые доступные автомобили в России
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Лидером списка стала Lada Granta со средневзвешенной ценой 522,9 тыс. рублей и объёмом продаж почти 52,4 тыс. экземпляров.
На втором месте — Datsun on-DO (529,9 тыс. рублей), на третьем — Lada 4x4 (563,8 тыс. рублей).
Далее следуют Datsun mi-DO, Renault Sandero, Renault Logan, Lada Largus, Lifan Solano, Lifan X50 и УАЗ «Хантер».
Учитывались объёмы продаж за пять месяцев 2019 года и цены по каждой модификации, говорится на сайте «Автостата».
Эксперты также подсчитали, что Mitsubishi Pajero Sport возглавляет топ-10 дизельных автомобилей на отечественном рынке. Второе место досталось Toyota Land Cruiser Prado, передаёт ФАН. В тройку лидеров также попал Renault Duster.
Ранее сообщалось, что продажи люксовых автомобилей в России выросли на 2,8% в январе — мае.