Жаров оценил возможность нового штрафа в отношении Google

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Роскомнадзор рассчитывает, что Google приложит все усилия для повышения уровня фильтрации запрещённой в России информации. В противном случае компания будет оштрафована. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.
Жаров оценил возможность нового штрафа в отношении Google
  • Reuters

«В тот момент, когда дело доходит до штрафов, они начинают соблюдать наши законы. Сейчас речь идёт об очередном штрафе в отношении Google, поскольку фильтрация запрещённой информации в соответствии с законодательством России осуществляется ими в пределах 70%», — сказал он в эфире «Россия 24».

По его словам, компания «достигла почти 80%, а потом как-то расслабилась».

Жаров выразил надежду, что к моменту, «когда административное производство закончится», компания доведёт уровень фильтрации запрещённой информации «почти до 100% и не придётся их штрафовать».

«Ну а если нет, так оштрафуем», — добавил он.

В феврале Google уплатил штраф в размере 500 тыс. рублей за отказ подключиться к реестру запрещённых в России сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи.

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