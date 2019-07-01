Жаров оценил возможность нового штрафа в отношении Google
- Reuters
«В тот момент, когда дело доходит до штрафов, они начинают соблюдать наши законы. Сейчас речь идёт об очередном штрафе в отношении Google, поскольку фильтрация запрещённой информации в соответствии с законодательством России осуществляется ими в пределах 70%», — сказал он в эфире «Россия 24».
По его словам, компания «достигла почти 80%, а потом как-то расслабилась».
Жаров выразил надежду, что к моменту, «когда административное производство закончится», компания доведёт уровень фильтрации запрещённой информации «почти до 100% и не придётся их штрафовать».
«Ну а если нет, так оштрафуем», — добавил он.
В феврале Google уплатил штраф в размере 500 тыс. рублей за отказ подключиться к реестру запрещённых в России сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи.