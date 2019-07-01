Жаров оценил возможность нового штрафа в отношении Google

Роскомнадзор рассчитывает, что Google приложит все усилия для повышения уровня фильтрации запрещённой в России информации. В противном случае компания будет оштрафована. Об этом заявил глава ведомства Александр Жаров.

«В тот момент, когда дело доходит до штрафов, они начинают соблюдать наши законы. Сейчас речь идёт об очередном штрафе в отношении Google, поскольку фильтрация запрещённой информации в соответствии с законодательством России осуществляется ими в пределах 70%», — сказал он в эфире «Россия 24».

По его словам, компания «достигла почти 80%, а потом как-то расслабилась».

Жаров выразил надежду, что к моменту, «когда административное производство закончится», компания доведёт уровень фильтрации запрещённой информации «почти до 100% и не придётся их штрафовать».

«Ну а если нет, так оштрафуем», — добавил он.

В феврале Google уплатил штраф в размере 500 тыс. рублей за отказ подключиться к реестру запрещённых в России сайтов для фильтрации своей поисковой выдачи.