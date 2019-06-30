Альпинист из Ирландии погиб при восхождении на Эльбрус, его тело спустили и передали правоохранительным структурам. Об этом сообщили в МЧС.

«Один из запросивших помощи МЧС альпинистов из Ирландии погиб. Его тело спасатели спустили на поляну Азау и передали правоохранительным структурам. Остальные пятеро членов группы живы, их осматривают врачи», — сказал ТАСС заместитель начальника Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Альберт Хаджиев.

По его словам, четверо россиян, которые заблудились на склоне Эльбруса, спустились на поляну Азау.

Ранее на Камчатке при восхождении на вулкан Камень погиб японский альпинист.