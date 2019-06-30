В ТиНАО планируют построить 33 станции метро до 2035 года

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В Троицком и Новомосковском округах планируют построить 33 станции метро до 2035 года, сообщает сайт «Москва 24».
В ТиНАО планируют построить 33 станции метро до 2035 года
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Там также появятся четыре электродепо.

«В 2016 году в ТиНАО введены в эксплуатацию две первые станции — «Румянцево» и «Саларьево» Сокольнической линии. В 2018 году открыты две станции метро — «Рассказовка» и «Говорово» Калининско-Солнцевской линии. В 2019 году заработали станции «Филатов Луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка» красной ветки», — напомнил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

По его словам, теперь от центра Москвы до Коммунарки можно добраться за 40 минут.

Как отметил Жидкин, открытие новых станций красной линии позволило снизить нагрузку на «Саларьево». Об этом информирует портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала, что Московский метрополитен выпустил 40 тыс. карт «Тройка» в честь новых станций Сокольнической линии.

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