Чемезов назвал сроки создания двигателя для лёгких вертолётов в России
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- РИА Новости
Он рассказал, что в настоящее время все двигатели производятся в России, за исключением двигателей для «Ансатов».
«Пока мы не создали, работаем над ним. Я думаю, что года три-четыре, я надеюсь, что у нас появится уже свой», — цитирует РИА Новости Чемезова.
В мае российскому президенту Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.
Отмечалось, что Путин также поднялся на борт новейшего Ми-38Т и ознакомился с модификацией вертолёта «Ансат».