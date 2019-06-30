Чемезов назвал сроки создания двигателя для лёгких вертолётов в России

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Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» назвал возможные сроки создания российского двигателя для лёгких вертолётов.
Чемезов назвал сроки создания двигателя для лёгких вертолётов в России
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Он рассказал, что в настоящее время все двигатели производятся в России, за исключением двигателей для «Ансатов».

«Пока мы не создали, работаем над ним. Я думаю, что года три-четыре, я надеюсь, что у нас появится уже свой», — цитирует РИА Новости Чемезова.

В мае российскому президенту Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.

Отмечалось, что Путин также поднялся на борт новейшего Ми-38Т и ознакомился с модификацией вертолёта «Ансат».

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