Чемезов назвал сроки создания двигателя для лёгких вертолётов в России

Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов в эфире телеканала «Россия 1» назвал возможные сроки создания российского двигателя для лёгких вертолётов.

Он рассказал, что в настоящее время все двигатели производятся в России, за исключением двигателей для «Ансатов».

«Пока мы не создали, работаем над ним. Я думаю, что года три-четыре, я надеюсь, что у нас появится уже свой», — цитирует РИА Новости Чемезова.

В мае российскому президенту Владимиру Путину на аэродроме завода имени Горбунова в Казани — филиала ПАО «Туполев» — показали модернизированные образцы авиатехники, в том числе Ту-160 и Ту-22.

Отмечалось, что Путин также поднялся на борт новейшего Ми-38Т и ознакомился с модификацией вертолёта «Ансат».