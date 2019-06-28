Эксперт рассказал, как распознать финансовую пирамиду

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Клинический психолог, писатель и телеведущий Михаил Хорс в беседе с НСН рассказал, как распознать финансовую пирамиду.
Эксперт рассказал, как распознать финансовую пирамиду
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«Если вы почувствовали подвох, лучше сразу уйти и постараться изучить вопрос самостоятельно или воспользоваться консультацией юриста. Признак того, что вас хотят обмануть, — это большое количество вопросов, которые задаёт собеседник. Манипуляторы всегда задают много вопросов, но сами стараются на них не отвечать», — заявил он.

По его словам, всех активных продавцов учат, что необходимо строить диалог таким образом, чтобы потенциальный клиент трижды согласился, причём неважно, на какую тему, и тогда его гораздо проще склонить к сделке.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале вынесли приговор по делу о крупных аферах с кредитами.

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