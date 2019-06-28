Кадыров прокомментировал слова Путина про предателей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал слова президента России Владимира Путина про предателей.

«Предательство своего отечества, родины, государства вообще стоит в особом ряду и должно быть наказуемо в самой жёсткой и суровой форме», — написал он.

По его словам, зачастую оно наносит колоссальный ущерб экономической, военной мощи страны, политической и общественной стабильности.

Чеченский лидер также отметил, что «отдельные граждане открыто льют воду на мельницу врагов России», и призвал привлекать за это к ответственности.

Кадыров выразил уверенность, что любые попытки создать в стране некое подобие «пятой колонны» следует воспринимать как предательство и измену.

Ранее в интервью газете Financial Times Путин назвал предательство самым мерзким преступлением, которое можно себе представить.