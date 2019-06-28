Новые станции Некрасовской линии приняли более миллиона пассажиров

Новыми станциями Некрасовской линии Московского метрополитена с момента открытия воспользовались более миллиона пассажиров.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу метро.

Наибольшей популярностью пользовалась «Некрасовка» — 590 тыс. человек. Второе место занимает «Лухмановская» — 192 тыс.

С открытием Некрасовской линии станция «Выхино» разгрузилась на выход примерно на 24% — с 119 тыс. до 90,7 тыс. пассажиров.

В понедельник, 3 июня, запустили движение по первому участку Некрасовской линии. На карте она обозначена розовым цветом и на данный момент включает четыре станции: «Некрасовка», «Лухмановская», «Улица Дмитриевского» и «Косино». Планируется, что общая протяжённость ветки составит около 15 км, а число платформ увеличится до девяти.

Ранее НСН сообщала, что метрополитен выпустил 40 тыс. карт «Тройка» в честь новых станций Сокольнической линии.