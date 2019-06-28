Эксперты подсчитали, сколько в России автомобилей старше 30 лет

Эксперты аналитического агентства «Автостат» подсчитали, сколько в России автомобилей старше 30 лет. Об этом сообщает Newinform.

Из официальной статистики следует, что из 43,5 млн легковых машин, поставленных на учёт, более 6% находятся в категории старше 30 лет.

Основная доля приходится на различные модели марки Lada — 1,41 млн.

Второе место занимает Toyota (250 тыс.), третье — «Москвич» (150 тыс.).

В топ-10 также попали Audi, Volkswagen, Opel, Nissan, Ford, Mercedes-Benz и BMW.

Ранее портал Nation News сообщал, что продажи новых люксовых автомобилей в России сократились на 12% в мае.