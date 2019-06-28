Шойгу рассказал о серьёзном росте промышленности в России

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Министр обороны Сергей Шойгу в беседе с телеканалом «Звезда» рассказал о серьёзном росте промышленности в России.
Шойгу рассказал о серьёзном росте промышленности в России
  • © Евгений Одиноков
  • РИА Новости

По его словам, международный военно-технический форум «Армия» проходит в пятый раз, но в этом году впервые большинство представленных образцов — полностью собственного, отечественного производства.

«На каждой экспозиции доклад начинается с того, что это полностью отечественное производство. Это сделано полностью из отечественных комплектующих. Это, пожалуй, одно из важнейших не достижений выставки, а достижений нашей промышленности, которые мы можем видеть здесь», — заявил он.

По его словам, остались действительно те, кого можно назвать элитой оборонной науки и вообще науки.

Ранее военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на форуме «Армия-2019».

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