На форуме «Армия-2019» представили двуствольный автомат АО-32
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- РИА Новости
У автомата одна затворная рама и один затвор, который сразу закрывает два ствола. Выстрелы осуществляются одновременно.
«У меня в руках проект опытного двуствольного автомата, разработанный в 1965 году конструкторами Ткачёвым и Симоновым. В то время шло изыскание конструктивных решений, позволяющее существенно улучшить кучность автоматическим огнём из неустойчивого положения: стоя с руки, лежа с руки», — заявил конструктор института Александр Гридин.
Автомат был сделан в единичном экземпляре. В серию он не пошёл.
Ранее военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на форуме «Армия-2019».