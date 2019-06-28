На форуме «Армия-2019» представили двуствольный автомат АО-32

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Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» двуствольный автомат АО-32, разработанный в 1965 году. Об этом сообщает телеканал «Звезда».
На форуме «Армия-2019» представили двуствольный автомат АО-32
  • © Михаил Воскресенский
  • РИА Новости

У автомата одна затворная рама и один затвор, который сразу закрывает два ствола. Выстрелы осуществляются одновременно.

«У меня в руках проект опытного двуствольного автомата, разработанный в 1965 году конструкторами Ткачёвым и Симоновым. В то время шло изыскание конструктивных решений, позволяющее существенно улучшить кучность автоматическим огнём из неустойчивого положения: стоя с руки, лежа с руки», — заявил конструктор института Александр Гридин.

Автомат был сделан в единичном экземпляре. В серию он не пошёл.

Ранее военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на форуме «Армия-2019».

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