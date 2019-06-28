На форуме «Армия-2019» представили двуствольный автомат АО-32

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения представил на международном военно-техническом форуме «Армия-2019» двуствольный автомат АО-32, разработанный в 1965 году. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

У автомата одна затворная рама и один затвор, который сразу закрывает два ствола. Выстрелы осуществляются одновременно.

«У меня в руках проект опытного двуствольного автомата, разработанный в 1965 году конструкторами Ткачёвым и Симоновым. В то время шло изыскание конструктивных решений, позволяющее существенно улучшить кучность автоматическим огнём из неустойчивого положения: стоя с руки, лежа с руки», — заявил конструктор института Александр Гридин.

Автомат был сделан в единичном экземпляре. В серию он не пошёл.

Ранее военный обозреватель Mиxaил Ходарёнок в беседе с ФАН назвал главные новинки российской техники на форуме «Армия-2019».