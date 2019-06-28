В Кемеровской области проводят проверку по факту травмирования четырёхлетнего ребёнка в игровом центре

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В Новокузнецке проводят проверку по факту травмирования четырёхлетнего мальчика в игровом центре, сообщает kp.ru со ссылкой на СУ СК России по Кемеровской области.
В Кемеровской области проводят проверку по факту травмирования четырёхлетнего ребёнка в игровом центре
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Мальчик, прыгавший на батуте под присмотром матери, оказался на полу между конструкцией и стеной. Он госпитализирован.

«Следствию предстоит установить, в соответствии ли с требованиями безопасности было установлено аттракционное оборудование», — заявили в пресс-службе ведомства.

По итогам проверки примут процессуальное решение.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку по факту травмирования трёхлетнего ребёнка.

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