В Кемеровской области проводят проверку по факту травмирования четырёхлетнего ребёнка в игровом центре
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Мальчик, прыгавший на батуте под присмотром матери, оказался на полу между конструкцией и стеной. Он госпитализирован.
«Следствию предстоит установить, в соответствии ли с требованиями безопасности было установлено аттракционное оборудование», — заявили в пресс-службе ведомства.
По итогам проверки примут процессуальное решение.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области организовали проверку по факту травмирования трёхлетнего ребёнка.