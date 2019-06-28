В районе станции Сходня под Москвой произошёл сбой в движении поездов

В районе станции Сходня Октябрьской железной дороги произошёл сбой в движении поездов.

Как отмечается на сайте РЖД, по предварительной информации, были украдены технические средства, которые обеспечивали движение поездов в границах станции Сходня.

«В результате события на данном участке поезда проследуют с задержкой до получаса. 6 пригородных поездов на участке Москва – Крюково было отменено», — говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС, более 20 поездов различных направлений задержано на Октябрьской железной дороги в районе станции Сходня под Москвой по техническим причинам.

В мае более 1,2 тыс. пассажиров эвакуировали из поездов, которые застряли в тоннелях Московского метрополитена.