В районе станции Сходня под Москвой произошёл сбой в движении поездов

Короткая ссылка
В районе станции Сходня Октябрьской железной дороги произошёл сбой в движении поездов.
В районе станции Сходня под Москвой произошёл сбой в движении поездов
  • © РИА Новости

Как отмечается на сайте РЖД, по предварительной информации, были украдены технические средства, которые обеспечивали движение поездов в границах станции Сходня.

«В результате события на данном участке поезда проследуют с задержкой до получаса. 6 пригородных поездов на участке Москва – Крюково было отменено», — говорится в сообщении.

По данным источника ТАСС, более 20 поездов различных направлений задержано на Октябрьской железной дороги в районе станции Сходня под Москвой по техническим причинам.

В мае более 1,2 тыс. пассажиров эвакуировали из поездов, которые застряли в тоннелях Московского метрополитена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить