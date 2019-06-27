Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен

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Сотрудникам МЧС удалось потушить пожар в складских помещениях на Ярославском шоссе в Москве, заявили в пресс-службе ведомства.
Пожар на складе на северо-востоке Москвы потушен
  • РИА Новости

«Пожар на складе по адресу Ярославское шоссе, владение 2 полностью потушен. Сведений о пострадавших не поступало», — заявили ТАСС в столичном главке МЧС.

По данным ведомства, в результате пожара произошло частичное обрушение кровли складского здания.

В тушении возгорания были задействованы 52 сотрудника пожарно-спасательной службы, 25 единиц техники и пожарный поезд.

Ранее сообщалось, что пожару на складе на Ярославском шоссе в Москве присвоили высший ранг сложности.

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