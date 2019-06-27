В Москве женщина получила тяжёлые травмы при падении дерева

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В Москве в Воронцовском парке женщина была госпитализирована с тяжёлыми травмами после падения на неё ветки из-за непогоды. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Департамента здравоохранения столицы.
В Москве женщина получила тяжёлые травмы при падении дерева
  • РИА Новости

«Состояние женщины оценивается как тяжёлое, оно уточняется в ходе обследования в больнице, куда она была экстренно госпитализирована», — сообщили в департаменте.

При этом первый заместитель префекта ЮЗАО Москвы Елена Ломова сообщила, что на женщину упало «не дерево, а ветка».

«В Москве идёт дождь, порывы ветра, всех предупредило МЧС, тем не менее женщина 59 лет гуляла по центральной аллее Воронцовского парка. При порыве ветра ветка живорастущей липы расщепилась и упала на неё», — заявила она.

По её словам, женщина доставлена в Первую Градскую больницу.

Ранее МЧС предупредило жителей Москвы о грозе и сильном ветре.

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