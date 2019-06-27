МАК опубликовал отчёт по крушению Ан-148 в Подмосковье

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчёт по крушению самолёта Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Московской области в феврале 2018 года, в результате которого погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

«Катастрофа самолёта Ан-148-100В RA-61704 произошла из-за ошибочных действий экипажа на этапе набора высоты в инструментальных метеоусловиях при недостоверных показаниях приборной скорости, вызванных обледенением (закупоркой льдом) всех трёх ППД, что привело к потере контроля за параметрами полёта самолёта, переводу его на пикирование и столкновению с землёй», — цитирует РИА Новости отчёт.

Отмечается, что крушение Ан-148 относится к категории потери управления в полёте.

Авиакатастрофа пассажирского самолёта Ан-148 в Московской области произошла 11 февраля 2018 года. По данным Следственного комитета, причиной крушения, в результате которого погиб 71 человек, стала ошибка членов экипажа.

В ноябре 2018 года kp.ru передавал, что в Саратове простились с тремя членами экипажа самолёта Ан-148.