В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 70 рейсов
В московских аэропортах на фоне непогоды задержано и отменено 69 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».
- РИА Новости
По состоянию на 17:36 в аэропорту Внуково отменено два рейса и 30 задержано.
В Домодедове два рейса отменено и девять задержано.
В Шереметьеве задержано 26 рейсов.
Ранее МЧС предупредило о грозе, граде и сильном ветре в столице.
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