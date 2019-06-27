В аэропортах Москвы задержали и отменили почти 70 рейсов

В московских аэропортах на фоне непогоды задержано и отменено 69 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

По состоянию на 17:36 в аэропорту Внуково отменено два рейса и 30 задержано.

В Домодедове два рейса отменено и девять задержано.

В Шереметьеве задержано 26 рейсов.

Ранее МЧС предупредило о грозе, граде и сильном ветре в столице.