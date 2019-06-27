В Москве заработала служба техподдержки городского Wi-Fi

В Москве заработала централизованная служба техподдержки бесплатного городского Wi-Fi.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Например, пользователям подскажут, как зарегистрироваться и авторизоваться в сети, а также помогут, если скорость интернета упала.

Обращения принимаются круглосуточно.

На данный момент консультации можно получить только по работе Wi-Fi на всех улицах в пределах Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца. До конца года будет проведена интеграция всех сегментов городской сети.

«При передвижении по городу с включённым Wi-Fi пользователям не потребуется заново проходить процедуру авторизации», — уточняет портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала о добавлении новых книг в онлайн-библиотеку Московского метрополитена.