В Москве заработала служба техподдержки городского Wi-Fi
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Об этом сообщает сайт «Москва 24».
Например, пользователям подскажут, как зарегистрироваться и авторизоваться в сети, а также помогут, если скорость интернета упала.
Обращения принимаются круглосуточно.
На данный момент консультации можно получить только по работе Wi-Fi на всех улицах в пределах Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца. До конца года будет проведена интеграция всех сегментов городской сети.
«При передвижении по городу с включённым Wi-Fi пользователям не потребуется заново проходить процедуру авторизации», — уточняет портал мэра и правительства.
Ранее НСН сообщала о добавлении новых книг в онлайн-библиотеку Московского метрополитена.