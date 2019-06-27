В Москве заработала служба техподдержки городского Wi-Fi

Короткая ссылка
В Москве заработала централизованная служба техподдержки бесплатного городского Wi-Fi.
В Москве заработала служба техподдержки городского Wi-Fi
  • ©mos.ru

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Например, пользователям подскажут, как зарегистрироваться и авторизоваться в сети, а также помогут, если скорость интернета упала.

Обращения принимаются круглосуточно.

На данный момент консультации можно получить только по работе Wi-Fi на всех улицах в пределах Садового кольца и локально в пределах Третьего транспортного кольца. До конца года будет проведена интеграция всех сегментов городской сети.

«При передвижении по городу с включённым Wi-Fi пользователям не потребуется заново проходить процедуру авторизации», — уточняет портал мэра и правительства.

Ранее НСН сообщала о добавлении новых книг в онлайн-библиотеку Московского метрополитена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить