Станцию метро «Нижегородская» в Москве оформят в авангардистском стиле

Станцию «Нижегородская» Некрасовской линии московского метро планируют оформить в стиле авангардистского искусства. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Соответствующий проект одобрила Москомархитектура.

В дизайне будут использовать основной художественный приём супрематизма — сочетание геометрических фигур ярких цветов.

«При разработке проекта станции авторы вдохновлялись картинами Казимира Малевича, Лазаря Лисицкого, Николая Суетина и других художников-супрематистов», — цитирует главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова портал мэра и правительства.

По его словам, в интерьерах платформы будут присутствовать оранжевый, жёлтый, салатовый, голубой, белый, серый и чёрный цвета. Освещение станции сделают контрастным.

Ранее сообщалось, что станцию метро «Печатники» в Москве оформят в стиле необрутализм.

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