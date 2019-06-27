СК проверяет турпоездку забайкальских школьниц в Китай, где им пришлось работать официантками
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О ненадлежащей организации путешествия школьной группы рассказали родители 16-летней девушки. Утверждается, что поездку организовала детская художественная школа. Как предполагалось, дети займутся оформлением фасадов зданий и закрепят полученные навыки.
По имеющимся данным, вместо этого девушек отправили работать в ресторан. Условия проживания также не соответствовали тому, что обговаривалось изначально.
«Следователи опросили одну из девушек, побывавших в КНР, её родителей. Затребованы и будут изучены документы по организации туристической поездки», — заявили в ведомстве.
По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
В 2018 году «Газета.Ru» сообщала, что в Калининградской области завели дело из-за поездки детей на неисправном автобусе в Германию.