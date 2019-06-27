СК проверяет турпоездку забайкальских школьниц в Китай, где им пришлось работать официантками

Следователи проверяют туристическую поездку школьниц из Краснокаменска в Китай, где им пришлось работать официантками. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по Забайкальскому краю.

О ненадлежащей организации путешествия школьной группы рассказали родители 16-летней девушки. Утверждается, что поездку организовала детская художественная школа. Как предполагалось, дети займутся оформлением фасадов зданий и закрепят полученные навыки.

По имеющимся данным, вместо этого девушек отправили работать в ресторан. Условия проживания также не соответствовали тому, что обговаривалось изначально.

«Следователи опросили одну из девушек, побывавших в КНР, её родителей. Затребованы и будут изучены документы по организации туристической поездки», — заявили в ведомстве.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

В 2018 году «Газета.Ru» сообщала, что в Калининградской области завели дело из-за поездки детей на неисправном автобусе в Германию.