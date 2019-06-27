Суд вынес приговор жителю Севастополя за изготовление бомбы

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Суд приговорил жителя Севастополя к двум годам колонии общего режима за изготовление взрывчатки и трёхкилограммовой бомбы. Обвиняемому также назначен штраф в размере 110 тыс. рублей.
Суд вынес приговор жителю Севастополя за изготовление бомбы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда Севастополя.

«Согласно обвинительному приговору, житель Севастополя... приобрёл компоненты, необходимые для изготовления смесевых взрывчатых веществ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого он незаконно изготовил взрывчатое вещество с использованием тротила, гексогена, аммиачной селитры и уротропина, а также взрывное устройство, состоящее из 3 кг тротила.

Сотрудники УФСБ России по региону изъяли самодельную взрывчатку в доме мужчины в ходе оперативно-разыскного мероприятия.

В ноябре 2018 года суд в Москве арестовал смастерившего бомбу школьника.

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