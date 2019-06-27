Аварийно севший в Нижнеангарске самолёт эксплуатировался 42 года

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Самолёт Ан-24, аварийно севший в Нижнеангарске, эксплуатировался с 1977 года.
Аварийно севший в Нижнеангарске самолёт эксплуатировался 42 года
  • © Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Бурятия

«Ан-24, бортовой номер 47366, эксплуатировался с 1977 года. Технически самолёт был исправен, обслуживался в соответствии с регламентом», — приводит РИА Новости слова представителя авиакомпании «Ангара».

Он отметил, что по расписанию самолёт должен был отправиться в среду, 26 июня, но рейс отменили из-за метеоусловий.

Всего на борту было 43 пассажира и четыре члена экипажа. Двое пилотов погибли.

Турбовинтовой самолёт совершал перелёт по маршруту Улан-Удэ — Нижнеангарск — Иркутск, когда у него, по предварительным данным, отказал один из двигателей. После посадки в Нижнеангарске Ан-24 выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы, врезался в здание и загорелся.

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