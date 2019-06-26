Власти Удмуртии заявили о наращивании объёма производства предприятиями ОПК

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Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что 12 предприятий оборонно-промышленного комплекса региона нарастили объём производства на 42%.
Власти Удмуртии заявили о наращивании объёма производства предприятиями ОПК
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Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства республики.

«Темп роста объёмов производства гражданской продукции за I квартал этого года к аналогичному периоду минувшего года составил 107,4%. Доля производства продукции гражданского и двойного назначения в общем объёме производства предприятий ОПК за этот же отчётный период составила 21,2%», — сказал Бречалов на международном военно-техническом форуме «Армия-2019».

Как отметил глава региона, в этом году рост объёма гражданской продукции на заводах ОПК составит примерно 10%.

Ранее ФАН сообщало, что в Минобороны рассказали о рекордах форума «Армия-2019».

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