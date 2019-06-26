Эксперт прокомментировал решения Госсовета по вопросу развития дорог

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Автоэксперт Игорь Моржаретто, входящий в состав рабочей группы по подготовке заседания Госсовета, прокомментировал принятые на совещании решения.
Эксперт прокомментировал решения Госсовета по вопросу развития дорог
  • © Пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
  • РИА Новости

«Вопросы, которые поднимались сегодня на Госсовете, очень важные», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, задача стоит не только построить 100 тыс. км дорог, но и резко сократить количество погибших и пострадавших на этих трассах. Как отметил Моржаретто, Россия должна выйти на самые передовые мировые позиции.

Эксперт также сказал, что принято много решений, которые действительно помогут сделать дороги качественными, улучшить обучение молодых водителей.

«Программа очень большая, и она рассчитана на несколько лет», — добавил он.

Участники совещания рассмотрели предложения рабочей группы о повышении эффективности дорожного строительства и ремонта магистралей, а также меры по улучшению организации дорожного движения. 

Ранее руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев в беседе с ФАН оценил предложение правительства России ввести штраф до 2500 рублей для автомобилистов, которые не оплачивают проезд по платной дороге.

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