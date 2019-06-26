В Крыму отчитались о борьбе с браконьерством в 2019 году
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- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по региону.
С 1 апреля по 10 июня проведено более 900 рейдов и почти 6 тыс. проверок.
В адрес нарушителей вынесли 112 представлений.
Кроме того, в апреле было заведено два административных дела против двух бригад за незаконный вылов и нарушения правил добычи рыбы в Каркинитском заливе.
В феврале URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух браконьеров, перевозивших более 1400 шкур соболей.