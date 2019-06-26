В Крыму отчитались о борьбе с браконьерством в 2019 году

Короткая ссылка
Крымские пограничники по итогам рейдовых мероприятий привлекли к ответственности 777 браконьеров за вылов водных биологических ресурсов.
В Крыму отчитались о борьбе с браконьерством в 2019 году
  • © Сергей Мальгавко
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по региону.

С 1 апреля по 10 июня проведено более 900 рейдов и почти 6 тыс. проверок.

В адрес нарушителей вынесли 112 представлений.

Кроме того, в апреле было заведено два административных дела против двух бригад за незаконный вылов и нарушения правил добычи рыбы в Каркинитском заливе.

В феврале URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух браконьеров, перевозивших более 1400 шкур соболей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить