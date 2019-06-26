В Крыму отчитались о борьбе с браконьерством в 2019 году

Крымские пограничники по итогам рейдовых мероприятий привлекли к ответственности 777 браконьеров за вылов водных биологических ресурсов.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по региону.

С 1 апреля по 10 июня проведено более 900 рейдов и почти 6 тыс. проверок.

В адрес нарушителей вынесли 112 представлений.

Кроме того, в апреле было заведено два административных дела против двух бригад за незаконный вылов и нарушения правил добычи рыбы в Каркинитском заливе.

В феврале URA.RU сообщало, что в Ямало-Ненецком автономном округе задержали двух браконьеров, перевозивших более 1400 шкур соболей.