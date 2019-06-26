Эксперты рассказали о динамике продаж в России лёгких коммерческих автомобилей с пробегом

В январе — мае 2019 года в России продали 161,5 тыс. легковых коммерческих автомобилей с пробегом. Это на 0,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу аналитического агентства «Автостат».

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Около 23% перепроданных машин пришлось на GAZ 3302. Всего реализовано 37,4 тыс. таких автомобилей (-4,2%). Вторую строчку занимает GAZ Gazelle Next — 7,7 тыс. (+42,2%), третью — Ford Transit с результатом в 7,5 тыс. (+8,1%). В первую десятку также попали GAZ 3221, GAZ 2705, УАЗ 3909, Volkswagen Transporter, GAZ 2752, Fiat Ducato и Nissan Serena/Vanette. Ранее ФАН сообщало, что стали известны самые популярные мотоциклы в России в мае.