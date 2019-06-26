Жириновский предложил переименовать Петербург в Петроград

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на Госсовете по развитию сети автодорог предложил переименовать Санкт-Петербург в Петроград и объединить город с Ленинградской областью, а Москву — с Московской областью.

По словам депутата, объединение Петербурга и Москвы с соответствующими областями позволит упростить управление субъектами федерации.

«Много 85 (регионов. — RT), 40 губерний по пять млн — легче управлять. Москва и область, что это за субъект? Это один субъект... Такого деления область — город нет нигде в мире», — цитирует Жириновского РИА Новости.

Кроме того, как отметил парламентарий, такой шаг положительно отразится на жизни жителей этих регионов.

«Москвич отдыхает в области, а подмосковный (житель. — RT) работает в Москве, но они разный статус имеют и разные правила, разные органы управления», — подчеркнул депутат.

По словам Жириновского, данное решение также поможет решить вопрос с выделением бюджетных средств на строительство дорог.

«Как строить дорогу, если у нас через 100 км кончается субъект, там другой субъект, там другой бюджет?» — поинтересовался он.

Председатель ЛДПР также предложил вернуть Санкт-Петербургу старое «русское» название — Петроград.

«Мне кажется, нужно убрать, как и Санкт-Петербург, во-первых, по-русски назвать — Петроград, во-вторых с областью объединить», — заключил Жириновский.

В марте 2018 года Жириновский выступил с предложением простить регионам все долги.