Источник назвал сроки начала строительства в России вертолётоносца

Короткая ссылка
В рамках госпрограммы вооружения (ГПВ) до 2027 года в России планируется построить два универсальных десантных корабля (УДК), способных нести по 15—20 вертолётов. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».
Источник назвал сроки начала строительства в России вертолётоносца
  • © РИА Новости

Отмечается, что их техническое проектирование начнётся с 2020 года, строительство головного корабля — с 2021 года.

«В ближайшие месяцы, но не позднее конца года, Минобороны завершит формирование тактико-технического задания (ТТЗ) на УДК и направит его в Объединенную судостроительную корпорацию», — сказал источник.

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что России необходимо в будущем строить свои вертолётоносцы для оперативной переброски больших групп войск. Причём они не должны повторять известный французский проект «Мистраль».

В 2011 году между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» был заключён контракт на поставку двух вертолётоносцев типа «Мистраль» стоимостью €1,2 млрд. Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России действие контракта было приостановлено.

После того как Франция окончательно отказалась поставлять «Мистрали» России, Каир и Париж заключили сделку по передаче вертолётоносцев Египту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить