Источник назвал сроки начала строительства в России вертолётоносца
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Отмечается, что их техническое проектирование начнётся с 2020 года, строительство головного корабля — с 2021 года.
«В ближайшие месяцы, но не позднее конца года, Минобороны завершит формирование тактико-технического задания (ТТЗ) на УДК и направит его в Объединенную судостроительную корпорацию», — сказал источник.
Ранее глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что России необходимо в будущем строить свои вертолётоносцы для оперативной переброски больших групп войск. Причём они не должны повторять известный французский проект «Мистраль».
В 2011 году между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» был заключён контракт на поставку двух вертолётоносцев типа «Мистраль» стоимостью €1,2 млрд. Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России действие контракта было приостановлено.
После того как Франция окончательно отказалась поставлять «Мистрали» России, Каир и Париж заключили сделку по передаче вертолётоносцев Египту.