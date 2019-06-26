Источник назвал сроки начала строительства в России вертолётоносца

В рамках госпрограммы вооружения (ГПВ) до 2027 года в России планируется построить два универсальных десантных корабля (УДК), способных нести по 15—20 вертолётов. Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе в кулуарах международного военно-технического форума «Армия-2019».

Отмечается, что их техническое проектирование начнётся с 2020 года, строительство головного корабля — с 2021 года.

«В ближайшие месяцы, но не позднее конца года, Минобороны завершит формирование тактико-технического задания (ТТЗ) на УДК и направит его в Объединенную судостроительную корпорацию», — сказал источник.

Ранее глава ОСК Алексей Рахманов заявил, что России необходимо в будущем строить свои вертолётоносцы для оперативной переброски больших групп войск. Причём они не должны повторять известный французский проект «Мистраль».

В 2011 году между французской DCNS/STX и «Рособоронэкспортом» был заключён контракт на поставку двух вертолётоносцев типа «Мистраль» стоимостью €1,2 млрд. Первый корабль Франция должна была передать в ноябре 2014 года, однако из-за событий на Украине и введения санкций против России действие контракта было приостановлено.

После того как Франция окончательно отказалась поставлять «Мистрали» России, Каир и Париж заключили сделку по передаче вертолётоносцев Египту.