Эксперт оценил предложение признать старые задолженности по ЖКХ безнадёжными к взысканию

Короткая ссылка
Эксперт по жилищно-коммунальному хозяйству Виктор Федорук в беседе с Nation News оценил предложение признать старые задолженности за услуги ЖКХ безнадёжными к взысканию.
Эксперт оценил предложение признать старые задолженности по ЖКХ безнадёжными к взысканию
  • РИА Новости

«На мой взгляд, это целесообразно, потому что, действительно, человек, у которого прошёл срок исковой давности, должен нанимать юриста и доказывать это в суде. И нужно подстёгивать управляющую компанию, чтобы она не накапливала такие долги, а через три месяца бежать в суд, и такие деньги у неплательщика можно будет найти», — считает Федорук.

По его словам, данная инициатива способна помочь в решении проблемы.

Ранее «Известия» сообщали, что соответствующий законопроект разработан и внесён на рассмотрение Госдумы главой комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, депутатом Алексеем Диденко, а также сенаторами Иваном Абрамовым и Сергеем Леоновым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить