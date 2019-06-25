Эксперт оценил предложение признать старые задолженности по ЖКХ безнадёжными к взысканию
- РИА Новости
«На мой взгляд, это целесообразно, потому что, действительно, человек, у которого прошёл срок исковой давности, должен нанимать юриста и доказывать это в суде. И нужно подстёгивать управляющую компанию, чтобы она не накапливала такие долги, а через три месяца бежать в суд, и такие деньги у неплательщика можно будет найти», — считает Федорук.
По его словам, данная инициатива способна помочь в решении проблемы.
Ранее «Известия» сообщали, что соответствующий законопроект разработан и внесён на рассмотрение Госдумы главой комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярославом Ниловым, депутатом Алексеем Диденко, а также сенаторами Иваном Абрамовым и Сергеем Леоновым.