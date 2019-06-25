Путину представили программу форума «Реки России»

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя представил президенту России Владимиру Путину программу Национального туристского форума «Реки России», сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу главы региона.
Путину представили программу форума «Реки России»
  • РИА Новости

Форум пройдёт 2 июля. Как отметил Руденя, в этом году мероприятие будет особенным, поскольку начала работать программа поддержки внутреннего туризма.

«В рамках этой программы будет построен новый комплексный транспортно-пересадочный узел, который будет связывать Москву (Ленинградский вокзал) с курортом Завидово, с Московским морем, где будет транспортно-пересадочный узел», — заявил губернатор.

Ранее «Невские новости» сообщали, что Новгородская область попала в топ-10 Национального рейтинга въездного туризма.

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