В ЯНАО завели дело в отношении мужчины, угрожавшего убить мэра

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В Ямало-Ненецком автономном округе завели уголовное дело в отношении мужчины, угрожавшего убить мэра Нового Уренгоя Ивана Костогриза, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу СУ СК России по региону.
В ЯНАО завели дело в отношении мужчины, угрожавшего убить мэра
  • РИА Новости

Статья — «Применение насилия в отношении представителя власти». Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.

Как отметили в ведомстве, будет дана оценка и тому, что отцом был вовлечён в скандал несовершеннолетний ребёнок.

Видеозапись с угрозой в адрес Костогриза появилась в соцсетях 23 июня. Отмечается, что мужчина обещал убить мэра, если его не оставят судебные приставы и другие надзорные структуры, так как по решению суда мужчину и его сына выселяют из дома.

Ранее в мэрии заявили, что ситуация неоднократно изучалась. В администрации заявили, что у подозреваемого нет законных прав на получение жилья в Новом Уренгое.

«Все судебные инстанции по этому вопросу уже пройдены. Вынесенные решения однозначны: законных прав на требования предоставить жильё в исключительном порядке... нет», — пояснили в администрации.

Там добавили, что мэрия в апреле предлагала мужчине обсудить ситуацию, но он не пошёл на диалог.

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