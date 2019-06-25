В ЯНАО завели дело в отношении мужчины, угрожавшего убить мэра
- РИА Новости
Статья — «Применение насилия в отношении представителя власти». Она предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы.
Как отметили в ведомстве, будет дана оценка и тому, что отцом был вовлечён в скандал несовершеннолетний ребёнок.
Видеозапись с угрозой в адрес Костогриза появилась в соцсетях 23 июня. Отмечается, что мужчина обещал убить мэра, если его не оставят судебные приставы и другие надзорные структуры, так как по решению суда мужчину и его сына выселяют из дома.
Ранее в мэрии заявили, что ситуация неоднократно изучалась. В администрации заявили, что у подозреваемого нет законных прав на получение жилья в Новом Уренгое.
«Все судебные инстанции по этому вопросу уже пройдены. Вынесенные решения однозначны: законных прав на требования предоставить жильё в исключительном порядке... нет», — пояснили в администрации.
Там добавили, что мэрия в апреле предлагала мужчине обсудить ситуацию, но он не пошёл на диалог.