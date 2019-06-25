В Нижегородской области заявили о росте объёма строительства на 21,6% в январе-мае

Объём строительных работ в Нижегородской области в январе-мае 2019 года достиг 54,9 млрд рублей, что на 21,6% превышает показатель за аналогичный период 2018-го, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на Нижегородстат.

По информации на 1 июня заключено договоров строительного подряда и других заказов на 12,7 млрд рублей.

Это должно обеспечить формирование производственной программы на 6,2 месяца при установленном уровне загрузки мощностей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что министерство жилищной политики Московской области выдало в I квартале 2019 года на 191% больше разрешений на строительство нежилых объектов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.