В Нижегородской области заявили о росте объёма строительства на 21,6% в январе-мае

Короткая ссылка
Объём строительных работ в Нижегородской области в январе-мае 2019 года достиг 54,9 млрд рублей, что на 21,6% превышает показатель за аналогичный период 2018-го, сообщает NewsNN.ru со ссылкой на Нижегородстат.
В Нижегородской области заявили о росте объёма строительства на 21,6% в январе-мае
  • РИА Новости

По информации на 1 июня заключено договоров строительного подряда и других заказов на 12,7 млрд рублей.

Это должно обеспечить формирование производственной программы на 6,2 месяца при установленном уровне загрузки мощностей.

Ранее телеканал «360» сообщал, что министерство жилищной политики Московской области выдало в I квартале 2019 года на 191% больше разрешений на строительство нежилых объектов по сравнению с аналогичным периодом 2018-го.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить