Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горя от ума»

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Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина приписала авторство комедии в стихах Александра Грибоедова «Горе от ума» Александру Радищеву.
Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горя от ума»
  • © Официальный портал исполнительных органов государственной власти Республики Хакасия

Ошибка была допущена в эфире телеканала «Абакан 24», где обсуждалась ситуация с образованием в регионе. 

Ведущий спросил, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.

«Да, «Горе от ума» проходят», — ответила министр.

В пресс-службе республиканского Минобразования связали оговорку с усталостью и волнением, передаёт РИА Новости.

В ведомстве призвали учесть, что Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера, а до этого провела ряд встреч.

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