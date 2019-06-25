Министр образования Хакасии назвала Радищева автором «Горя от ума»

Министр образования Хакасии Лариса Гимазутина приписала авторство комедии в стихах Александра Грибоедова «Горе от ума» Александру Радищеву.

Ошибка была допущена в эфире телеканала «Абакан 24», где обсуждалась ситуация с образованием в регионе.

Ведущий спросил, изучают ли сейчас в школах произведения Радищева.

«Да, «Горе от ума» проходят», — ответила министр.

В пресс-службе республиканского Минобразования связали оговорку с усталостью и волнением, передаёт РИА Новости.

В ведомстве призвали учесть, что Гимазутина была в прямом эфире в половине десятого вечера, а до этого провела ряд встреч.