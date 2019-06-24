Эксперт прокомментировал заявление Путина о новой стратегии по ВТС

Военный эксперт Алексей Леонков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о новой стратегии военно-технического сотрудничества (ВТС) с другими странами.

«Традиционная популярность российской военной техники и вооружений объясняется довольно просто: мир давно признал, что соотношение цены и качества у российских образцов одно из лучших в мире», — сказал Леонков.

По его словам, иностранных заказчиков привлекает и то, что Россия не сопровождает сделки политическими требованиями.

Кроме того, отметил эксперт, российская сторона разворачивает целый спектр услуг по обслуживанию проданной техники, открытию учебных центров для иностранных специалистов, предоставляет консультации по военно-технической политике.

«Но главное — расчёты в оборонной сфере между странами всегда велись посредством доллара. Сейчас Москва вводит новый формат — в национальных валютах», — пояснил он.

Леонков добавил, что новая стратегия — это целый комплекс мероприятий, направленных на сближение с союзниками всеми возможными средствами.

Ранее, как сообщало РИА Новости, Владимир Путин заявил, что новые факторы, осложняющие работу с партнёрами по военно-техническому сотрудничеству, требуют учёта и адекватного реагирования, поэтому разработан проект новой стратегии ВТС России с иностранными государствами.