В Петербурге завершили расследование дела о разбойном нападении на сотрудников больницы

В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на сотрудников больницы, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.

По данным следствия, 29 марта 2019 года организатор преступления подвёз к городской больнице №40 двух сообщников — братьев в медхалатах, колпаках и масках. Они проникли на территорию учреждения, после чего напали на начальника отдела эксплуатации медтехники, главврача и замдиректора мединформационного центра.

Злоумышленники похитили 350 тыс. рублей и €2,5 тыс. из сейфа, принадлежавшего начальнику отдела. Они также украли 500 тыс. рублей и €26 тыс. у одного из пациентов (средства предназначались для покупки дорогостоящего оборудования).

Одного обвиняемого задержали в Петербурге, второго — в Тамбовской области, третьего — в Нижегородской области.

Уголовное дело в ближайшее время направят для утверждения обвинительного заключения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вынесли приговор восьми подросткам, совершившим более 30 преступлений, среди которых угоны транспортных средств, кражи, разбойное нападение, уничтожение чужого имущества.