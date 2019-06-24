В Петербурге завершили расследование дела о разбойном нападении на сотрудников больницы

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге завершили расследование уголовного дела о разбойном нападении на сотрудников больницы, передают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК России по городу.
В Петербурге завершили расследование дела о разбойном нападении на сотрудников больницы
  • РИА Новости

По данным следствия, 29 марта 2019 года организатор преступления подвёз к городской больнице №40 двух сообщников — братьев в медхалатах, колпаках и масках. Они проникли на территорию учреждения, после чего напали на начальника отдела эксплуатации медтехники, главврача и замдиректора мединформационного центра.

Злоумышленники похитили 350 тыс. рублей и €2,5 тыс. из сейфа, принадлежавшего начальнику отдела. Они также украли 500 тыс. рублей и €26 тыс. у одного из пациентов (средства предназначались для покупки дорогостоящего оборудования).

Одного обвиняемого задержали в Петербурге, второго — в Тамбовской области, третьего — в Нижегородской области.

Уголовное дело в ближайшее время направят для утверждения обвинительного заключения.

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске вынесли приговор восьми подросткам, совершившим более 30 преступлений, среди которых угоны транспортных средств, кражи, разбойное нападение, уничтожение чужого имущества.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить