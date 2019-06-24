В Москве планируют запустить электробусы ещё на восьми маршрутах

В Москве собираются запустить электробусы ещё на восьми маршрутах до конца 2019 года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24».

Транспортные средства будут курсировать в центре, на западе, северо-западе и юго-западе города.

«Сейчас около 120 электробусов ходят по девяти направлениям. Ежедневно они перевозят более 60 тыс. пассажиров. Всего к концу 2019 года инновационный транспорт будет ездить по 17 маршрутам», — цитирует главу Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова портал мэра и правительства.

Как ожидается, к концу года в столице будет 300 электробусов.

В декабре Newinform сообщал, что в Москве запустили четыре электробуса на маршруте №76.