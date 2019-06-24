Главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет Роман Бабаян

Новым главным редактором радиостанции «Говорит Москва» станет журналист, телеведущий Роман Бабаян. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Друзья, хочу сообщить, что я действительно с завтрашнего дня начинаю работать главным редактором радиостанции «Говорит Москва». Я принял это предложение и благодарен тем, кто в меня верит», — говорится в сообщении.

Бабаян отметил, что Сергей Доренко сделал эту станцию самым ярким радио страны и принимать этот пост после его ухода — отдельный вызов.

Он пообещал делать всё, чтобы станция становилась ещё ярче.

С 1993 года Бабаян работал корреспондентом ВГТРК, в сентябре 2000-го перешёл на Первый канал и стал политическим обозревателем программ «Новости» и «Время». С 2005 по 2012 год работал шеф-редактором и ведущим на Третьем канале.

С декабря 2009 года и по настоящее время ведёт программу «Право голоса» (сначала на Третьем канале, позднее — на ТВЦ).

Бабаян работал в горячих точках России и зарубежья, в частности в Ингушетии, Чечне, Афганистане, Югославии. В 2017 году стал лауреатом премии ТЭФИ.

Прежний главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая в возрасте 59 лет в Москве за рулём мотоцикла. Причиной смерти стал разрыв аневризмы грудной аорты.