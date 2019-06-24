Главврач иркутского Центра СПИД рассказала о ситуации с ВИЧ-диссидентством
- РИА Новости
По её словам, основными её оппонентами, людьми, которые отрицают существование ВИЧ-инфекций, являются её коллеги, известные в Иркутске доктора.
«Размах большой. Сторонников много, каким-то образом так получилось... Люди, занимающие посты в медицине, являющиеся рупором, профессора говорят о том, что ВИЧ нет, — их слышат», — сказала Плотникова.
Так, она рассказала, как к ней приходили студенты после кафедры патанатомии, которой заведовал один из лидеров движения, врач-патологоанатом Владимир Агеев, с абсолютным убеждением, что ВИЧ нет.
Плотникова отметила, что ВИЧ-диссидентство остаётся серьёзной проблемой.
«Это беда серьёзная, это барьер, который может перечеркнуть всю нашу деятельность, когда мы работаем с пациентами», — подчеркнула главврач.
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